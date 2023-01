Nude Podcast

Nude revient avec un nouveau témoignage inédit. Peut-on faire un enfant hors du couple? Avec qui? Et comment? Benjamin et Martin ont choisi de devenir parents avec Mathilde, leur meilleure amie. De son côté, Mathilde a rencontré l’homme de sa vie au moment où elle faisait un enfant avec ses amis.

Ces néo-parents nous livrent le récit de leur histoire hors norme et pleine d'amour. Au micro de Nude, ils questionnent les modèles de notre société et réinventent le couple, la famille et l’amitié.

Nude est un podcast de Julie Marcelline Pujol

Production, réalisation, enregistrement et montage : Julie Marcelline Pujol

Mixage et habillage sonore : Alice Krief

Identité graphique : Thomas Reig

Musique du générique : Jean-Karl Lucas

Pour m'écrire et suivre les coulisses du podcast, c'est sur Instagram @nudepodcast. J'y explique aussi pourquoi Nude a changé de rythme. N'oubliez pas de me faire vos retours sur l'épisode ! Merci de votre fidélité et de votre soutien.