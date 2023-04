Jeudi 13 avril 2023, le FBI a arrêté Jack Douglas Teixeira, un jeune homme de 21 ans, employé par l'US Air Force dans le Massachussetts, accusé d'avoir fait fuiter une centaine de documents ultra-secrets pour impressionner ses amis.

Ces documents sont peu à peu apparus sur plusieurs réseaux sociaux, ce qui a attiré l'attention des autorités. Ils révèlent ce que savent les

militaires américains de la guerre en Ukraine, mais abordent aussi d'autres régions, avec des implications potentiellement très graves pour la sécurité des États-Unis et de leurs alliés.

Comment un tel événement a-t-il pu se produire dans un pays où le réseau tentaculaire des agences de renseignement est supposé être efficace? Comment fonctionne –mais aussi dysfonctionne– le renseignement aux États-Unis?

À lire sur le même sujet: L'OSINT révolutionne le renseignement américain

Tous les mercredis, New Deal décortique l'actualité politique américaine.



New Deal est un podcast de Laurence Nardon produit et réalisé par Slate Podcasts en partenariat avec la newsletter «Time to Sign Off» (TTSO) et l'Institut français des relations internationales (IFRI).

Direction et production éditoriale: Christophe Carron

Prise de son, montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

Présentation: Christophe Carron

Musique: «Cutting It Close», DJ Freedem

Suivez-nous sur Instagram et Facebook.