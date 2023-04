L'ancien président Donald Trump s'est rendu le 4 avril 2023 à la convocation du procureur Alvin Bragg à New York, afin que son inculpation lui soit officiellement notifiée dans l'affaire Stormy Daniels. C'est la première fois qu'un ex-président américain est inculpé dans une procédure pénale.

Trump est ensuite rentré chez lui en Floride, dans sa propriété de Mar-a-Lago. Le procès devrait se tenir à partir de janvier 2024, et il a jusqu'à août prochain pour présenter des recours.

Maintenant que l'ancien président a été inculpé par un grand jury, tous les Américains ont les yeux tournés vers New York et le procès qui va s'y dérouler.

