Dans trois semaines, les États-Unis vont voter pour les élections de mi-mandat, les midterms. Lors de ces élections seront désignés tous les élus de la Chambre des représentants (34 sénateurs sur 100) et seront pourvus de très nombreux postes électifs dans les États –les postes de gouverneurs, ou encore des fonctions comme celle de shérif.

La campagne est lancée autour de sujets phares: l'inflation, l'avortement, les problèmes judiciaires de Donald Trump et puis, plus largement, les craintes pour la démocratie américaine.

Concernant les élections, nous avions déjà évoqué dans ce podcast le fait que les perspectives s’étaient légèrement améliorées pour les Démocrates. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Quels sont les derniers pronostics des sondeurs?

