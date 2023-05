En France, le mois de mai voit la célébration de l'Ascension puis de la Pentecôte, des fêtes religieuses dont le sens n'est plus connu de grand monde, puisqu'en France et en Europe, les sociétés sont très sécularisées.

Pendant longtemps, c'était une différence majeure entre l'Europe et les États-Unis, où la religion est très importante. Pour preuve, l'attitude de la Cour suprême, désormais aux mains de la droite chrétienne, qui a supprimé la garantie fédérale du droit à l'avortement en juin 2022.

Mais plusieurs enquêtes d'opinion montrent que la pratique religieuse aux États-Unis est en chute libre. Les personnes qui se disent «sans affiliation religieuse» représenteraient aujourd'hui 30% de la population, contre 5% dans les années 1970.

Pourquoi un tel changement et quelles en sont les conséquences politiques? Comment sont touchées les différentes confessions?

Tous les mercredis, New Deal décortique l'actualité politique américaine.



New Deal est un podcast de Laurence Nardon produit et réalisé par Slate Podcasts en partenariat avec la newsletter «Time to Sign Off» (TTSO) et l'Institut français des relations internationales (IFRI).

