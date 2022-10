À la mi-septembre, l'ouragan Fiona a dévasté la Guadeloupe et Porto Rico avant de s'abattre sur les côtes du Canada. En ce qui concerne le second, où Fiona a fait vingt-et-une victimes, les médias américains ont souligné le peu de moyens mis en œuvre pour la reconstruction des infrastructures de l'île après le passage de l'ouragan Maria, qui l'avait frappée en 2017.

Le manque d'empressement des États-Unis à venir en aide à ce territoire américain a donc été dénoncé. C'est sans doute pour cela que Joe Biden y est allé ce lundi 3 octobre: pour assurer l'île, au contraire, du soutien du gouvernement fédéral.

Alors, pourquoi le président américain se déplace-t-il à Porto Rico? Ce n'est pas un État des États-Unis, mais un territoire comme Guam ou les îles Samoa –et d'autres endroits dispersés un peu partout sur la planète. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement, être un «territoire des États-Unis»? Quels sont le statut de ces îles et leurs relations avec Washington?

