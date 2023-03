La conférence «CPAC» (Conservative Political Action Conference) est le forum annuel des conservateurs américains depuis 1971. Elle a lieu ce week-end à Washington. C'est d'ailleurs lors de la conférence de 2011 que la carrière politique de Trump a démarré, lui-même présent cette année aux côtés de ses concurrents. Mais ce n'est pourtant pas le seul rassemblement politique de la droite américaine.

Les «National Conservatives», ou conservateurs nationalistes, sont une frange d'intellectuels à droite. Chaque année, ils organisent également des conférences, plus petites que le CPAC. Au cours de ces panels de discussion entre tous les think tanks de la droite américaine, ils incubent les idées des futurs programmes politiques des Républicains conservateurs. Cette semaine dans New Deal, on se demande quel est leur poids dans le paysage politique américain.

