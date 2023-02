Début février, un ballon espion chinois a été intercepté par l'armée de l'air américaine. Ce ballon, d'abord repéré au-dessus de l'Alaska le 28 janvier, a été détruit le samedi 4 février au large des côtes de la Caroline du Nord. La Chine clame son innocence, expliquant qu'il s'agissait d'un simple ballon météorologique égaré, mais le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a quand même annulé son déplacement à Pékin. Depuis, trois autres ballons ou aéronefs ont été repérés et abattus au-dessus des États-Unis et du Canada, entre le 10 et le 12 février.

Le dernier engin, descendu au-dessus du lac Huron entre les États-Unis et le Canada, avait la forme d'un octogone avec des filins suspendus. L'interrogation reste complète, surtout lorsque l'un des généraux américains, le général VanHerck, a dit qu'il «n'excluait aucune hypothèse à ce stade». Cela a réveillé la foule des ufologues américains, qui pensent que les extraterrestres rendent visite régulièrement à leur pays. Des théories qui ont connu un début de réflexion sérieuse ces derniers temps, comme vu dans un précédent épisode.

L'hypothèse de l'espionnage est-elle la bonne? Les pays s'envoient-ils régulièrement des ballons et autres drones pour se surveiller?

À lire sur le même sujet: L'affaire du ballon «espion» chinois est-elle montée en épingle par les États-Unis?

Référence:

«Pourquoi les États-Unis prennent les ovnis très au sérieux», New Deal, épisode 83

Tous les mercredis, New Deal décortique l'actualité politique américaine.



New Deal est un podcast de Laurence Nardon produit et réalisé par Slate Podcasts en partenariat avec la newsletter «Time to Sign Off» (TTSO) et l'Institut français des relations internationales (IFRI).

Direction et production éditoriale: Christophe Carron

Prise de son, montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

Présentation: Romain Dessal

Musique: «Cutting It Close», DJ Freedem

Suivez-nous sur Instagram et Facebook.