En 2021, aux États-Unis, 108.000 personnes sont mortes à la suite d'overdoses. Voilà vingt-cinq ans que le pays subit une importante crise sanitaire liée à l'addiction aux opioïdes. Entre 1999 et 2019, elle a causé 500.000 morts. Un des premiers épisodes de New Deal revenait sur les origines de cette crise.

Entre 2019 et aujourd'hui, comment la crise a-t-elle évolué? Déjà, il y a eu le Covid, qui a généré beaucoup d'angoisses, de solitude et donc de recours aux drogues, balayant tous les efforts des précédentes administrations. Le président Biden a annoncé différentes mesures d'aide aux personnes dépendantes, mais aussi de lutte contre le trafic.

Quatre ans après ce premier épisode, où en sommes-nous? Les choses se sont-elles arrangées? Qui sont les principaux usagers d'opioïdes? Quelles ont été les actions des présidents successifs? Et surtout, d'où viennent ces produits?

À lire sur le même sujet: Addictions aux opioïdes: quand le cauchemar américain se répète en France

Tous les mercredis, New Deal décortique l'actualité politique américaine.



New Deal est un podcast de Laurence Nardon produit et réalisé par Slate.fr en partenariat avec la newsletter «Time to Sign Off» (TTSO) et l'Institut français des relations internationales (IFRI), sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Prise de son, montage et réalisation: Mona Delahais

Musique: «Cutting It Close», DJ Freedem

Suivez-nous sur Instagram et Facebook. Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez aussi le Slate Podcast Club sur Facebook.