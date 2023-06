L'ancien président Donald Trump a de nouveau été inculpé le 13 juin 2023. La dernière fois, c'était en mars dernier dans le cadre de l'affaire Stormy Daniels, où il avait été accusé d'avoir acheté le silence de l'actrice porno avec l'argent de sa campagne électorale.

Cette affaire était un crime qui relevait de l'État de New York, tandis que cette nouvelle inculpation concerne un crime fédéral, bien plus grave. Il s'agit cette fois-ci de l'affaire des documents classifiés que Trump n'a pas restitués à l'issue de son mandat. En août 2022, le FBI avait perquisitionné Mar-a-Lago, sa résidence en Floride, et trouvé une quantité invraisemblable de documents, dont dix-huit classés top secret. Toujours dans le déni de la vérité, Trump a plaidé non coupable.

Que risque Trump? Cette affaire aura-t-elle un impact sur la campagne électorale, que ce soit du côté républicain ou du côté démocrate?

