Ce mardi 8 novembre, les États-Unis votaient. Si vous êtes des fidèles de New Deal, vous savez que sont renouvelés la Chambre des représentants, un tiers du Sénat, des gouverneurs, des shérifs et tout un tas d'élus. Des référendums, en particulier sur l'avortement, ont également eu lieu. Les élections se sont bien déroulées puisqu'il n'y a pas eu de violence autour des bureaux de vote.

Ce matin en France, hier soir aux États-Unis, Kevin McCarthy, du Parti républicain et probable futur speaker, se félicitait des résultats: «Nous allons nous réveiller demain, nous serons en majorité et Nancy Pelosi en minorité. Il est clair que nous avons reconquis la Chambre.»

Les Démocrates peuvent néanmoins se rassurer: il semble que la lourde défaite qui leur était annoncée par le resserrement des sondages ces dernières semaines ne se soit pas produite.

