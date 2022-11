Retour sur les élections de mi-mandat, dont le résultat est beaucoup moins

désastreux que prévu pour les Démocrates, et qui, c'est peut-être encore plus

important, affaiblit la stature de l'ex-président Trump au sein même du Parti

républicain: les rouges conservent le Sénat –ils ont déjà 50 sièges sur 100 et il en reste un à pourvoir– quand la Chambre des représentants, elle, bascule côté Républicains, mais avec une majorité beaucoup plus réduite que prévu.

Quinze jours après le vote, de nouveaux éléments permettent de comprendre ce résultat inattendu, de porter un autre regard sur les motivations des électeurs américains, et interrogent l'avenir du dernier président républicain.

Tous les mercredis, New Deal décortique l'actualité politique américaine.



