Discours contre discours, Occident, Chine et Russie font monter la tension sur la scène internationale. Vladimir Poutine a prononcé une allocution offensive au matin du mercredi 21 septembre, au cours de laquelle il a annoncé une mobilisation militaire partielle pour ce qu'il qualifie toujours d'«opération spéciale» –comprenez la guerre un Ukraine. Il a également réitéré ses mises en garde, affirmant que la Russie utiliserait tous les moyens mis à sa disposition pour se «protéger».

Pendant ce temps-là, l'Assemblée générale des Nations unies bat son plein à New York. Dans leurs discours, Emmanuel Macron et Joe Biden, entre autres , ont condamné la Russie et fait part de leur détermination dans ce conflit.

Nous allons en profiter pour nous interroger sur les choix de l'administration Biden en matière de politique étrangère. On la voit très active sur l'Ukraine, mais aussi sur Taïwan, le président américain ayant affirmé ces jours-ci être aux côtés de la petite République insulaire.

Cette fermeté, en général et sur l'Ukraine, fait-elle l'unanimité à Washington? On sait qu'il y a un débat permanent entre think tanks sur le rôle des États-Unis dans le monde: jusqu'où doivent-ils aller pour défendre l'Ukraine, par exemple?

