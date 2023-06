Cela fait quelques dizaines d'années maintenant que les médias américains se politisent et se focalisent sur la recherche du buzz. En conséquence, le pays semble se polariser toujours plus.

Depuis le rachat de Twitter par le milliardaire Elon Musk en octobre 2022, le réseau ne cesse de faire la part belle aux utilisateurs de droite et d'extrême droite. Ce n'est pas un hasard si c'est sur ce média que l'adversaire républicain de Trump, Ron DeSantis, a choisi d'y annoncer sa candidature le 23 mai 2023.

À l'aube de la campagne présidentielle de 2024, New Deal vous propose un état des lieux du paysage médiatique américain. Où va se jouer la campagne? Pourquoi la question de la liberté d'expression est-elle au cœur des débats?

Tous les mercredis, New Deal décortique l'actualité politique américaine.



New Deal est un podcast de Laurence Nardon produit et réalisé par Slate Podcasts en partenariat avec la newsletter «Time to Sign Off» (TTSO) et l'Institut français des relations internationales (IFRI).

Direction et production éditoriale: Christophe Carron

Prise de son, montage et réalisation: Mona Delahais

Présentation: Romain Dessal

Musique: «Cutting It Close», DJ Freedem

