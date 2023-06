En juin 2021, Juneteenth a été déclaré 11e jour férié fédéral. Pour rappel, la dernière fois qu'un jour férié avait été créé, c'était en 1983 pour le MLK Day, en hommage à Martin Luther King.

Juneteenth, c'est la contraction des mots june (juin) et nineteenth (dix-neuf) car c'est le 19 juin 1865 au Texas que le général unioniste Gordon Granger a signé l'ordre d'émancipation des Noirs réduits en esclavage. C'est ainsi que sa célébration est intégrée à la culture afro-américaine.

Pourquoi cette fête originaire du Texas a-t-elle pris une si grande importance dans le pays? Comment se passent les célébrations? Plus largement, que signifie-t-elle pour la communauté afro-américaine et pour la société américaine?

Chers auditeurs, chères auditrices, c'est la fin de cette saison pour New Deal, mais le podcast revient bientôt avec deux hors-séries d'été.

À lire sur le même sujet: Mississippi: la propriété de luxe proposée sur Airbnb était une ancienne maison d'esclaves

