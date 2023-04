Cette semaine, loin des guerres américaines, qu'il s'agisse de la guerre culturelle autour de l'avortement ou des risques d'affrontement autour de Taïwan, Joe Biden se rend en Irlande.

Le président américain est en effet en voyage dans la verte Érin du 11 au 14 avril 2023. Il commence par l'Irlande du Nord, britannique, pour célébrer les 25 ans de l'accord du Vendredi saint, pour ensuite se rendre sur les traces de ses ancêtres en République d'Irlande, au sud. Car comme beaucoup de présidents américains, Joe Biden a des origines irlandaises.

