Ce mardi 7 février à Washington, Joe Biden a prononcé son discours annuel sur l'état de l'Union devant les deux chambres du Congrès. Un Congrès transformé puisque, si le Sénat est toujours à majorité démocrate, Biden faisait face à une Chambre des représentants désormais conduite par les Républicains.

Que faut-il retenir de cette édition? On sait que les choses vont plutôt bien pour le pays, puisque l'inflation est retombée à 6,5% fin 2022, avec des anticipations à 3% seulement pour 2023. Dans ce contexte, quels sont les grands axes de la politique du président pour les deux ans à venir? Et quid de l'élection présidentielle de 2024? Trump se représente; Biden va-t-il en faire autant?

À lire sur le même sujet: Le dossier de la dette étudiante, un nouveau couac en perspective pour Joe Biden

Tous les mercredis, New Deal décortique l'actualité politique américaine.



New Deal est un podcast de Laurence Nardon produit et réalisé par Slate Podcasts en partenariat avec la newsletter «Time to Sign Off» (TTSO) et l'Institut français des relations internationales (IFRI).

Direction et production éditoriale: Christophe Carron

Prise de son, montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

Présentation: Romain Dessal

Musique: «Cutting It Close», DJ Freedem

Suivez-nous sur Instagram et Facebook.