Ce lundi 20 février, c'était «President's Day» aux États-Unis, un jour férié institué au XIXe siècle pour célébrer l'anniversaire de naissance de George Washington. Cette journée permet aux Américains de célébrer tous leurs présidents, des plus célèbres à ceux que l'histoire a oubliés ou pire, mal jugés.

Et alors qu'on commence à se rendre compte que Biden a peut-être été sous-estimé (comme avec sa visite surprise en Ukraine ce même jour), un autre président, lui aussi mal jugé par l'histoire, apparaît dans l'actualité: Jimmy Carter, qui a aujourd'hui 98 ans. La presse américaine a annoncé que le président démocrate, au pouvoir de 1977 à 1981, était entré en soins palliatifs.

L'occasion de revenir sur une présidence qui a été considérée comme désastreuse, peut-être injustement. Quelle a été la carrière de Jimmy Carter? Quelles sont les grandes étapes de sa présidence?

À lire sur le même sujet: Gerald Ford, le président que les États-Unis ont oublié

Tous les mercredis, New Deal décortique l'actualité politique américaine.



New Deal est un podcast de Laurence Nardon produit et réalisé par Slate Podcasts en partenariat avec la newsletter «Time to Sign Off» (TTSO) et l'Institut français des relations internationales (IFRI).

Direction et production éditoriale: Christophe Carron

Prise de son, montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

Présentation: Romain Dessal

Musique: «Cutting It Close», DJ Freedem

Suivez-nous sur Instagram et Facebook.