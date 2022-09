Cette semaine dans New Deal, nous continuons à suivre la campagne électorale américaine pour les élections de mi-mandat du 8 novembre prochain. Nous avons déjà vu que la fin de la garantie fédérale du droit à l'avortement avait dynamisé le camp démocrate, avec des taux record d'inscription de femmes sur les listes électorales.

Deux thèmes sont mobilisés par les Républicains pour galvaniser leurs propres troupes: tout d'abord le sujet de l'immigration et ensuite celui du contenu des cours à l'école primaire, ce qu'on appelle le «curriculum» ou le «syllabus».

Or, sur ces deux thèmes, on a vu récemment des hommes politiques républicains lancer des actions assez spectaculaires, mais très contestables. Ces actions, quelles sont-elles? Et sont-elles efficaces?

À lire sur le même sujet: Joe Biden et les Démocrates reprennent du poil de la bête après avoir frôlé le K.-O.

Tous les mercredis, New Deal décortique l'actualité politique américaine.



New Deal est un podcast de Laurence Nardon produit et réalisé par Slate.fr en partenariat avec la newsletter «Time to Sign Off» (TTSO) et l'Institut français des relations internationales (IFRI), sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Prise de son, montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

Musique: «Cutting It Close», DJ Freedem

Suivez-nous sur Instagram et Facebook. Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez aussi le Slate Podcast Club sur Facebook.