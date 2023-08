Pour ce deuxième épisode hors-série de New Deal, direction les grandes plaines des États-Unis. À l'époque de la conquête de l'Ouest, le train est l'expression de la «destinée manifeste» des colons.

Cette période est le point de départ de l'histoire d'un moyen de transport qui a eu un rôle fondamental dans la construction du pays, mais qui a été progressivement délaissé au profit des voitures et des avions.

À lire sur le même sujet: Pourquoi le grand plan ferroviaire de Joe Biden fait l'impasse sur la grande vitesse

Tous les mercredis, New Deal décortique l'actualité politique américaine.



New Deal est un podcast de Laurence Nardon produit et réalisé par Slate Podcasts en partenariat avec la newsletter «Time to Sign Off» (TTSO) et l'Institut français des relations internationales (IFRI).

Direction et production éditoriale: Christophe Carron

Prise de son, montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

Présentation: Romain Dessal

Musique: «Cutting It Close», DJ Freedem

