Mettez votre plus beau stetson sur la tête et montez sur votre mustang: «New Deal» vous fait voyager vers les plus beaux spots de baignade des USA.

L'été 2023 a commencé et, pour certains, les vacances aussi. Dans ce premier épisode hors-série de New Deal, nous vous proposons de faire un tour des plus belles plages, lacs et rivières des États-Unis.

Où en est la protection de ces espaces naturels? Que font les pouvoirs publics à ce sujet? Quels sont les spots de baignade incontournables? Et quand Joe Biden, Donald Trump et Barack Obama partent en vacances, où vont-ils?

Tous les mercredis, New Deal décortique l'actualité politique américaine.



New Deal est un podcast de Laurence Nardon produit et réalisé par Slate Podcasts en partenariat avec la newsletter «Time to Sign Off» (TTSO) et l'Institut français des relations internationales (IFRI).

Direction et production éditoriale: Christophe Carron

Prise de son, montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

Présentation: Christophe Carron

Musique: «Cutting It Close», DJ Freedem

