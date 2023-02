Le 31 janvier 2023, l'ambassade de Chine à Paris a diffusé des tweets accusant les États-Unis d'avoir non seulement déclenché la guerre en Ukraine, mais aussi d'alimenter le conflit en fournissant désormais des armes lourdes. Si ces tweets sont le reflet du rapprochement entre la Chine et la Russie, ils démontrent surtout l'hostilité grandissante entre Pékin et Washington.

La tension est tangible des deux côtés. Car dans les médias américains, un mémo inquiétant du général Minihan, de l'armée de l'air, a fuité le 27 janvier. Le militaire y indique que la Chine et les États-Unis pourraient se déclarer la guerre dès 2025.

Aujourd'hui, les États-Unis considèrent la Chine comme leur concurrent principal. De plus, la Maison-Blanche reproche à Pékin sa politique en matière de droits humains et ses visées géopolitiques en Asie et dans le reste du monde.

Mais les deux puissances restent très imbriquées d'un point de vue économique. Alors, une guerre entre les deux nations est-elle vraiment possible?

