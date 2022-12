Les élections de mi-mandat de novembre ont confirmé la montée en puissance dans la politique américaine de Ron DeSantis, ce Républicain conservateur, réélu gouverneur de l'État de Floride avec 59,4% des voix.

Ron DeSantis s'affirme donc comme une figure montante du Parti républicain, et il pourrait défier Donald Trump aux primaires républicaines pour l'élection présidentielle de 2024. Son succès s'appuie sur un électorat de plus en plus à droite en Floride, État considéré jusqu'à présent comme un swing state, mais dont les évolutions démographiques et sociales font aujourd'hui de plus en plus nettement un État républicain.

Pour les deux épisodes d'été hors-série de New Deal, nous avions parlé du Texas et de la Californie. Cette semaine, direction le «Sunshine State», au moment où il fait vraiment très froid en France.

À lire sur le même sujet: La Floride, laboratoire d'un Parti républicain profondément droitisé

Tous les mercredis, New Deal décortique l'actualité politique américaine.



New Deal est un podcast de Laurence Nardon produit et réalisé par Slate.fr en partenariat avec la newsletter «Time to Sign Off» (TTSO) et l'Institut français des relations internationales (IFRI), sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Prise de son, montage, réalisation et présentation: Aurélie Rodrigues

Musique: «Cutting It Close», DJ Freedem

Suivez-nous sur Instagram et Facebook. Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez aussi le Slate Podcast Club sur Facebook.