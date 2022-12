Le 22 novembre dernier, un dîner a réuni l'ancien président Donald Trump, le rappeur Kanye West –auteur de nombreuses sorties antisémites dont on ne sait si elles relèvent d'opinions politiques ou du symptôme délirant de sa bipolarité– et Nick Fuentes, un suprémaciste blanc négationniste.

Ce dîner a provoqué un tollé aux États-Unis et en Israël, la participation de l'ex-président ayant relancé les spéculations sur son antisémitisme, malgré ses prises de positions géopolitiques en faveur de Tel-Aviv.

Quel est le poids de la communauté juive aux États-Unis? Qui sont les tenants de l'antisémitisme américain? Comment Donald Trump se positionne-t-il vraiment sur le sujet? Et qu'est-ce qui motive la politique internationale de Washington au Proche-Orient ?

