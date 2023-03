C'était encore la panique sur les marchés financiers européens, ce mercredi 15 mars, quelques jours après la faillite de la Silicon Valley Bank (SVB), mise sous tutelle par les autorités fédérales américaines le vendredi 10 mars.

La chute de cet établissement bancaire régional, spécialisé dans le financement des start-up de la Silicon Valley, inquiète les États-Unis. Et malgré les déclarations publiques de Joe Biden, lundi 13 mars, sur la stabilité du système bancaire américain, les secousses se font sentir.

Pourquoi la banque de la tech a-t-elle sombré? Comment le système financier américain est-il régulé? Et quel peut être l'impact politique de cet événement?

