La semaine prochaine, c'est Halloween. Même si cette mode, avec ses citrouilles et son «trick or treats» («des bonbons ou un sort») ne prend pas tout à fait en France, nous allons quand même nous saisir de l'occasion pour parler des sorcières aux États-Unis.

Des sorcières… et des chasses aux sorcières puisque, depuis l'épisode bien connu des sorcières de Salem, elles réapparaissent régulièrement dans la vie politique américaine. Donald Trump se plaint notamment d'en être victime, mais il n'est pas le seul. Nous verrons aussi comment ces épisodes sont liés au phénomène très psychologique de la «pensée de groupe».

Tous les mercredis, New Deal décortique l'actualité politique américaine.



New Deal est un podcast de Laurence Nardon produit et réalisé par Slate.fr en partenariat avec la newsletter «Time to Sign Off» (TTSO) et l'Institut français des relations internationales (IFRI), sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Prise de son, montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

Musique: «Cutting It Close», DJ Freedem

