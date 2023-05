Tous les ans, le Memorial Day a lieu le dernier lundi du mois de mai aux États-Unis. Ce jour férié honore les soldats américains tombés au combat. Avec la guerre en Ukraine qui fait (entre autres sujets) l'objet d'une réunion informelle des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN, mercredi 31 mai et jeudi 1er juin à Oslo, les questions militaires reviennent au centre de l'actualité américaine, d'autant que la prochaine élection présidentielle de novembre 2024 pourrait bien bouleverser l'union de l'Occident sur ces questions.

Au 31 mai, sept candidats du Parti républicain sont officiellement déclarés pour les primaires républicaines qui auront lieu dans quelques mois. Qui sont-ils? Quels sont leur positionnement sur la question de la guerre en Ukraine?

New Deal est un podcast de Laurence Nardon produit et réalisé par Slate Podcasts en partenariat avec la newsletter «Time to Sign Off» (TTSO) et l'Institut français des relations internationales (IFRI).

Direction et production éditoriale: Christophe Carron

Prise de son, montage et réalisation: Mona Delahais

Présentation: Romain Dessal

Musique: «Cutting It Close», DJ Freedem

