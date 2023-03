En fin de semaine dernière, Donald Trump a annoncé sur son réseau Truth Social qu'il serait inculpé le mardi 21 mars. La justice américaine le poursuivrait dans le cadre de l'affaire Stormy Daniels, l'une des nombreuses affaires judiciaires qui le concernent.

Pour l'heure, en ce mercredi 22 mars, Trump n'a pas encore été arrêté, mais cela pourrait se produire dans la semaine. Ce serait alors la première fois qu'un président ou ex-président est arrêté pour un crime [au sens américain du terme, ndlr]; et peut-être enfin l'heure du châtiment pour ce personnage hors des clous de la politique américaine.

Trump a réagi en dénonçant une chasse aux sorcières orchestrée par le «deep state» et en se présentant comme un martyr. Il a surtout appelé ses partisans à manifester dans les rues pour le défendre, espérant peut-être rééditer la journée du 6 janvier 2021, l'assaut du Capitole.

Quels sont les chefs d'accusation de cette inculpation? Quelles réactions dans le monde politique, chez ses soutiens républicains ?

