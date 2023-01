Retour sur les travaux de la commission d'enquête de la Chambre des représentants sur les événements du 6 janvier 2021.

L'attaque du Capitole par les partisans de Trump est la plus grave atteinte envers les institutions américaines depuis la guerre de Sécession, et une inspiration pour de futures attaques contre la démocratie, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Les événements de Brasília l'ont bien montré il y a quinze jours (le dernier épisode du podcast Le monde devant soi revient dessus en détails).

On ne sait toujours pas si le département de la Justice va suivre les

recommandations que lui a transmises cette commission, c'est-à-dire s'il va

engager un procès contre Trump pour incitation à l'insurrection. La décision

sera prise par le ministre Merrick Garland et le special counsel Jack Smith. Ils devront évaluer le risque qu'un nouveau procès ne relance l'intérêt du public envers Trump et son image de martyr, au moment où son influence politique commence à diminuer.

Mais ce qui est sûr, c'est que le rapport de la commission est un document

historique. Que dit-il exactement? Va-t-il changer quelque chose? Laurence Nardon l'a lu pour nous.

