Pour ce premier épisode de 2023, nous allons nous intéresser à ce qui attend les États-Unis pour la deuxième partie de la présidence Biden. À quoi doit se préparer ce pays sujet à des difficultés certaines, à l'inflation proche de 8,3% en 2022, et en proie à des incertitudes sur la situation internationale?

Ces derniers mois, certains aspects de la politique américaine se sont renouvelés de manière très importante, qu'il s'agisse de politique étrangère ou de politique économique. Sur quelles bases, la puissance américaine entame-t-elle 2023?

Tous les mercredis, New Deal décortique l'actualité politique américaine.



New Deal est un podcast de Laurence Nardon produit et réalisé par Slate.fr en partenariat avec la newsletter «Time to Sign Off» (TTSO) et l'Institut français des relations internationales (IFRI), sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Prise de son, montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

Musique: «Cutting It Close», DJ Freedem

