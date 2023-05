Cette semaine dans New Deal, direction Hollywood pour parler de la grève des scénaristes. Depuis début mai, l'écriture des scénarios de films et de séries est à l'arrêt, ainsi que l'écriture des textes de nombreuses émissions de télé, telles que les late-night shows.

Un mouvement social très important, car il introduit dans le monde du cinéma à la fois les revendications habituelles du syndicalisme américain, mais aussi les défis vertigineux liés à l'apparition des nouvelles technologies, comme ChatGPT.

Que se passe-t-il sur le Sunset Boulevard? Quels sont les désaccords entre les scénaristes et les studios? Comment cette grève pourrait-elle évoluer?

