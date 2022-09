Comme promis la semaine dernière et pour compléter notre panorama de la politique américaine en cette rentrée 2022, nous allons nous intéresser à ce qui se passe du côté des Républicains. Et bien sûr, nous allons devoir parler de Donald Trump. Le milliardaire est très en forme et a repris les meetings: il en a tenu un en Pennsylvanie le 3 septembre, le premier depuis ses déboires de l'été et la perquisition du FBI à Mar-a-Lago début août.

L'ancien président soutient des candidats très radicaux dans les élections à venir et fait face à des poursuites judiciaires véritablement tous azimuts. Rien ne nous étonne plus avec lui, mais tout de même, il demeure très influent dans le camp républicain.

