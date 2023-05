Les marchés boursiers retiennent leur souffle: les États-Unis sont à nouveau sur le point de (peut-être) faire défaut sur leur dette. En janvier 2023, la dette fédérale a atteint la limite d'emprunt fixée par le Congrès –qui s'élève à 31.400 milliards de dollars.

Il faut donc que les deux chambres du Congrès acceptent de relever ce montant, qu'on appelle le «plafond de la dette». Mais les élus républicains ont annoncé leurs dures conditions pour accepter de voter cette mesure et le temps presse.

Ce type de chantage a lieu assez régulièrement. Or cette fois-ci, l'extrémisme des Républicains, notamment à la Chambre des représentants, inquiète plus que les fois précédentes. Républicains et Démocrates vont-ils arriver à un accord? Sinon, que risquent les États-Unis? Et quel serait l'impact sur le reste du monde?

