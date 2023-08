1988: François Mitterrand est candidat à sa réélection. Face à lui, Jacques Chirac, son Premier ministre en exercice. Une situation peu commune après une cohabitation houleuse.

La deuxième saison de Mémoire d'un monde reprendra en 1989. C'est l'année de la réconciliation franco-allemande et de la chute de l'URSS. Et au sein du journal Le Monde, on assiste à une révolution.

Pendant trente ans, Jean-Marie Colombani a couvert les actualités du monde entier et suivi de près la vie politique française. Un regard privilégié sur un monde et ses mutations, celui d'un homme à la tête du quotidien français de référence. Retrouvez-nous chaque semaine dans Mémoire d'un monde pour évoquer ensemble l'histoire d'un homme, celle du monde, l'histoire des mondes.

