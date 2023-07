En 1983, la gauche est au pouvoir depuis deux ans. Deux ans après lesquels la réalité économique enterre les aspirations de 1981, défendues par François Mitterand. La gauche change de cap et doit embrasser la rigueur et l'austérité. Dans le même temps, un certain Jean-Marie Le Pen émerge sur la scène médiatique.

Pendant trente ans, Jean-Marie Colombani a couvert les actualités du monde entier et suivi de près la vie politique française. Un regard privilégié sur un monde et ses mutations, celui d'un homme à la tête du quotidien français de référence. Retrouvez-nous chaque semaine dans Mémoire d'un monde pour évoquer ensemble l'histoire d'un homme, celle du monde, l'histoire des mondes.

À voir sur le même sujet: Il y a vingt ans, la France anti-Le Pen était dans la rue

Mémoire d'un monde est un podcast de Jean-Marie Colombani produit par Slate Podcasts.



Direction éditoriale: Christophe Carron et Hélène Decommer

Production éditoriale: Christophe Carron, Hélène Decommer et Aurélie Rodrigues

Conseillère éditoriale: Florence Colombani

Montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

Musique: Victor Benhamou

Illustration: Aurélie Rodrigues et Clémentine Amblard

Photo originale: Thomas Coex / AFP

Ce podcast a été réalisé avec l'aide de Mona Delahais et Clémentine Amblard.

----------------

Références / Archives INA:

– «Conférence de presse JM Le Pen», Antenne 2 Le Journal de 20H, 12/09/1983, A2 / France 2, journaliste: Patricia Charnelet, participant: Jean-Marie Le Pen.

– «Christine Ockrent annonçant dans les titres de son journal la politique de rigueur», Le Journal de 20H, 23/05/1983, Antenne 2, présentatrice: Christine Ockrent.

– «Extraits allocution Mitterrand», Antenne 2 édition de la nuit, 23/03/1983, A2 / France 2, journaliste: Roger Zabe, participant: François Mitterrand.

– «Conférence de presse JM Le Pen», Antenne 2 Le Journal de 20H, 12/09/1983, A2 / France 2, journaliste: Patricia Charnelet, participant: Jean-Marie Le Pen.

– «Manifestation école privée», Antenne 2 Midi, 25/06/1984, A2 / France 2, journaliste: François Cornet.

– «Annonce démission Mauroy», Antenne 2 Le Journal de 20H, 17/07/1984, A2 / France 2, journaliste: Jean Michel Mercurol, participant: Jean-Louis Bianco.