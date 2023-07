1981: année électorale en France. Gauche et droite s'affrontent encore une fois et sont, dans le même temps, traversées par des luttes internes. Des luttes qui se concrétisent au moment de décider qui portera la candidature de son camp à la présidentielle.

Pendant trente ans, Jean-Marie Colombani a couvert les actualités du monde entier et suivi de près la vie politique française. Un regard privilégié sur un monde et ses mutations, celui d'un homme à la tête du quotidien français de référence. Retrouvez-nous chaque semaine dans Mémoire d'un monde pour évoquer ensemble l'histoire d'un homme, celle du monde, l'histoire des mondes.

À lire sur le même sujet: Quand la France de droite paniquait après l'élection de Mitterrand

Mémoire d'un monde est un podcast de Jean-Marie Colombani produit par Slate Podcasts.



