Dans ce deuxième épisode, nous sommes en 1979 et Jean-Marie Colombani travaille au Monde depuis deux ans. On lui confie alors la couverture du Parti socialiste, à un moment où il amorce un tournant de son histoire avec François Mitterrand à sa tête.

Pendant trente ans, Jean-Marie Colombani a couvert les actualités du monde entier et suivi de près la vie politique française. Un regard privilégié sur un monde et ses mutations, celui d'un homme à la tête du quotidien français de référence. Retrouvez-nous chaque semaine dans Mémoire d'un monde pour évoquer ensemble l'histoire d'un homme, celle du monde, l'histoire des mondes.

