1986: l'union de la droite remporte les élections législatives et Jacques Chirac est nommé Premier ministre. C'est un tournant pour la gauche au pouvoir et, surtout, pour la Ve République. La France va découvrir une nouvelle façon d'être gouvernée à travers la toute première cohabitation entre un président de gauche et une majorité parlementaire à droite.

Pendant trente ans, Jean-Marie Colombani a couvert les actualités du monde entier et suivi de près la vie politique française. Un regard privilégié sur un monde et ses mutations, celui d'un homme à la tête du quotidien français de référence. Retrouvez-nous chaque semaine dans Mémoire d'un monde pour évoquer ensemble l'histoire d'un homme, celle du monde, l'histoire des mondes.

