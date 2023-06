Pendant trente ans, Jean-Marie Colombani a couvert les actualités du monde entier et suivi de près la vie politique française. Un regard privilégié sur un monde et ses mutations, celui d'un homme à la tête du quotidien français de référence. Retrouvez-nous chaque semaine dans Mémoire d'un monde pour évoquer ensemble l'histoire d'un homme, celle du monde, l'histoire des mondes.

Pour ce premier épisode, retour en 1977. À l'époque, jeune journaliste, Jean-Marie Colombani suit Jacques Chirac quand ce dernier se lance dans la bataille pour la mairie de Paris. Cette élection, c'est aussi la bataille entre un président, Valéry Giscard d'Estaing, et son Premier ministre, Jacques Chirac, et entre deux familles de la droite.

Mémoire d'un monde est un podcast de Jean-Marie Colombani produit par Slate Podcasts.



Direction éditoriale: Christophe Carron et Hélène Decommer

Production éditoriale: Christophe Carron, Hélène Decommer et Aurélie Rodrigues

Conseillère éditoriale: Florence Colombani

Montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

Musique: Victor Benhamou

Illustration: Aurélie Rodrigues et Clémentine Amblard

Photo originale: Thomas Coex / AFP

Ce podcast a été réalisé avec l'aide de Mona Delahais et Clémentine Amblard.

