Hello hello, je m'appelle Anthony, je suis journaliste pour Madmoizelle, et bienvenue dans Matières Premières, le podcast qui décrypte les étiquettes. Après une première saison sur la mode, je reviens vous parler des ingrédients controversés pour les soins de la peau.

Je voudrais commencer cet épisode en vous racontant combien j'adore prendre des douches. Notamment parce que j'adore la mousse bien légère et ludique des gels douche. Mais au fil de mes années en tant que journaliste à écrire sur la mode et la beauté, j'ai appris que ce qui permet à nos gels douche préférés de bien mousser pouvaient aussi s'avérer irritant pour certaines peaux. Ce qui permet de faire mousser gel douche et shampoing, c'est une famille d'ingrédients qu'on appelle des tensioactifs. Dans cette famille des tensio-actifs, il y a les sulfates. Et parmi les sulfates, certains sont plus décriés que d'autres, comme le SLS et le SLES.

Mais que signifient ces acronymes? Et pourquoi certains gels douche ou shampoing se vantent d'être «sans sulfates»? Pour démêler tout ça, j'ai fait appel à l'expert Cyrille Laurent, docteur en biologie des cellules souches qui partage son expertise skincare sur une chaîne Youtube et sur Instagram et à Sophie Strobel, alias @demaquillages sur Instagram

