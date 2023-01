Connaît-on vraiment les produits que l'on s'étale sur le visage ? Sait-on réellement pourquoi on traque les mentions «sans parabènes», «sans silicones», ou «sans sels d'aluminium» sur les étiquettes de soins de la peau ?Après une première saison consacrée à la mode, le journaliste Anthony Vincent reprend du service pour décrypter la composition des produits skincare. Dans cet épisode, nous recevons Laurent Pan (@SecretDePeau).Matières Premières, saison 2, c'est 30 minutes par semaine de débunkage, toujours avec pédagogie et humour. Chaque épisode se consacre à une famille d'ingrédients controversés (silicones, sulfates, pétrochimie, sels d'aluminium, solaires, conservateurs…): comment on les produit, à quoi ils servent vraiment, quelles sont les controverses, sont-elles justifiées, et quelles alternatives existent ?

Matières Premières est un podcast de Madmoizelle écrit et présenté par Anthony Vincent.

Réalisation et édition: Mathis Grosos

Écriture et présentation des capsules Pierre Fabre « Les dessous de l'index »: Sophie Castelain-Youssouf

Réalisation des capsules: Baptiste Bertrand

Graphisme : Audrey Godefroy

Promu par Hannah Monange

Rédaction en chef : Marie-Stéphanie Servos