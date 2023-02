Hello, hello, je m'appelle Anthony, je suis journaliste pour Madmoizelle, et bienvenue dans Matières Premières, le podcast qui décrypte les étiquettes.Ça fait des années que je suis en quête du déodorant parfait, qui prévient l'humidité et les mauvaises odeurs, sans irriter la peau sensible des aisselles, ni y laisser un parfum improbable genre fraîcheur marine, forêt alpine ou patchouli hippie.Ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est la différence entre les déodorants et les anti-transpirants. Et la réponse tient en trois mots: les sels d'aluminium!C'est un ingrédient qu'on trouve facilement dans la nature, et fortement décrié depuis plusieurs années, car le grand public mal informé le soupçonne de provoquer des cancers. Mais c'est aussi le seul ingrédient qu'on sache commercialiser qui sache bloquer la transpiration. Plein de gens croient qu'on peut le remplacer par de la pierre d'alun, par exemple. Or, spoiler: c'est juste un gros bloc de sels d'aluminium! Alors sommes-nous condamner à vivre avec des maxi auréoles senteur citron-menthe? Faut-il vraiment se méfier des sels d'aluminium? Que dit la science concrètement aujourd'hui?Prenons le temps de démêler le vrai du faux, avec l'experte biologiste Sophie Strobel, alias @demaquillages au pluriel sur Instagram.

Matières Premières, saison 2, c’est 30 minutes par semaine de débunkage, toujours avec pédagogie et humour. Chaque épisode se consacre à une famille d’ingrédients controversés (silicones, sulfates, pétrochimie, sels d’aluminium, solaires, conservateurs…): comment on les produit, à quoi ils servent vraiment, quelles sont les controverses, sont-elles justifiées, et quelles alternatives existent?



