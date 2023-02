Hello, hello, je m'appelle Anthony, je suis journaliste pour Madmoizelle, et bienvenue dans Matières Premières, le podcast qui décrypte les étiquettes.Depuis que je suis tout petit, je fais beaucoup d'eczéma, ce qui nécessite certains traitements à base de cortizone et de me tartiner de crème bien grasse. Parmi les plus connues, il y a le fameux Dexeryl, dont les ingrédients s'affichent en grands sur le tube: glycérine, vaseline et paraffine liquide. Ce n'est qu'une fois adulte que j'ai compris que la vaseline et la paraffine liquide renvoient en fait à des dérivés pétrochimiques. Alors je me suis étonné: est-ce que ma dermato m'a vraiment recommandé toute ma vie de me tartiner du pétrole sur la peau? Même chose pour les fameux Labello ou tube de Vaseline qu'on peut s'appliquer aux bords des lèvres: ils sont souvent remplis d'huile minérale ou de gelée de pétrole. Est-ce que ça signifie pour autant qu'on avale du pétrole à chaque fois qu'on met du baume à lèvres?C'est évidemment plus compliqué que ça, d'autant que les dérivés de pétrochimie n'ont pas toujours des noms d'ingrédients aussi faciles à comprendre. Si je vous dis PEG, par exemple, vous ne pensez peut-être pas tout de suite à de la pétrochimie Alors Pour décrypter tout ça, j'ai donc refait appel à Laurent, alias @SecretDePeau.Matières Premières, saison 2, c’est 30 minutes par semaine de débunkage, toujours avec pédagogie et humour. Chaque épisode se consacre à une famille d’ingrédients controversés (silicones, sulfates, pétrochimie, sels d’aluminium, solaires, conservateurs…): comment on les produit, à quoi ils servent vraiment, quelles sont les controverses, sont-elles justifiées, et quelles alternatives existent?

