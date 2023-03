S'y retrouver au milieu de tous les labels de beauté green et de clean beauty, et surtout comprendre à quoi se fier pour s'informer sans s'embrouiller.

Hello, je m'appelle Anthony, je travaille pour Madmoizelle, et bienvenue dans Matières Premières, le podcast qui décrypte les étiquettes !

Au fil des épisodes de cette saison, on a parlé de différents ingrédients controversés dans la beauté. Et la plupart d'entre eux ont la particularité d'être d'origine synthétique. Depuis quelques années, justement, on observe beaucoup de marques proposer et revendiquer toujours plus de naturalité dans leurs produits qu'ils veulent toujours plus green. Et la liste des ingrédients qui ne figurent pas dans les produits prend parfois autant de place que celle de leurs composés. «Sans parabens. Sans sulfates. Sans silicones.» Pour rayer la mention inutile, encore faut-il s'y connaître.

Alors que beaucoup de fabricants se concentrent désormais sur des reformulations et des lancements de gamme bio, j'ai voulu interroger un mastodonte de l'industrie, le groupe Pierre Fabre, afin de savoir comment on pouvait faire pour aider le grand public à s'y retrouver sans tomber dans le greenwashing, ni dans le marketing de la peur.

Je reçois donc Florence Guillaume, directrice de la Green Mission du groupe Pierre Fabre, qui pilote toute la RSE et les questions de Naturalité, ainsi que Xavier Ormancey Directeur de la Recherche & Développement du groupe. En partenariat avec le groupe Pierre Fabre, on va donc essayer de comprendre ensemble comment s'y retrouver au milieu de tous les labels de beauté green et de clean beauty, et surtout pour comprendre à quoi se fier pour s'informer sans s'embrouiller.

Matières Premières, saison 2, c’est 30 minutes par semaine de débunkage, toujours avec pédagogie et humour. Chaque épisode se consacre à une famille d’ingrédients controversés (silicones, sulfates, pétrochimie, sels d’aluminium, solaires, conservateurs…): comment on les produit, à quoi ils servent vraiment, quelles sont les controverses, sont-elles justifiées, et quelles alternatives existent?

Matières Premières est un podcast de Madmoizelle écrit et présenté par Anthony Vincent.

Réalisation et édition: Mathis Grosos.

Écriture et présentation des capsules Pierre Fabre «Les dessous de l'index»: Sophie Castelain-Youssouf. Réalisation des capsules: Baptiste Bertrand.

Graphisme: Audrey Godefroy. Promu par Hannah Monange.

Rédaction en chef: Marie-Stéphanie Servos.