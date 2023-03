Matières premières

Des actes non chirurgicaux, sans bistouri, qu'on peut faire entre midi et deux sur le temps de sa pause déjeuner en clinique spécialisée.

En fonction de votre âge, vous avez peut-être déjà pensé à avoir recours à de la chirurgie ou de la médecine esthétique. Il parait même que les filtres de certains réseaux sociaux comme Snapchat, Instagram et TikTok donnent de plus en plus envie aux jeunes d'y recourir. Dans certains pays où la publicité pour des actes ou des opérations de médecine ou de chirurgie esthétique est moins légiférée qu'en France, des études tendent même à prouver que les cliniques ciblent volontairement les jeunes qui seraient beaucoup plus sujets à l'insatisfaction corporelle. Les retouches photos de leurs influenceurs préférés y seraient également pour quelque chose, comme en attestent d'autres études encore. En 2019, on aurait même atteint un point de bascule, d'après un grand congrès européen de médecine: les 18-34 ans ont désormais davantage recours à la chirurgie esthétique que les 50-60 ans. (Mais c'est toujours les 30-50 ans qui y ont le plus recours).

Est-ce le signe qu'avoir recours à la chirurgie esthétique est de moins en moins stigmatisé en France? Eh bien ce qui est encore plus décomplexé aujourd'hui, c'est le recours à la médecine esthétique! C'est-à-dire des actes non chirurgicaux, sans bistouri, qu'on peut faire entre midi et 2 sur le temps de sa pause déjeuner en clinique spécialisée, et qui est bien moins cher. Et ce qui est particulièrement populaire en matière de médecine esthétique aujourd'hui, surtout chez les jeunes, ce sont les injections. Mais que contiennent ces aiguilles, concrètement? Qu'est-ce qu'on peut faire à coups de fillers d'acide hyaluronique? Et quels en sont les dangers? On en parle avec le médecin Frédéric Lange.

