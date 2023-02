Est-ce que vous mettez la crème solaire tous les jours pour la vie quotidienne, été comme hiver? Rares sont les personnes à le faire, pourtant, c'est considérer comme le meilleur geste anti-âge à avoir pour garder une belle peau longtemps. Ça fait des lustres que je lis et interviewe beaucoup d'experts et expertes de la beauté, et tous s'accordent à le dire.

Alors pourquoi sommes-nous si récalcitrant à porter de la crème solaire au quotidien? C'est peut-être parce que la texture de ce genre de crème est rarement agréable à étaler, et peut laisser un fini gras et blanchâtre. Mais pourquoi est-ce si compliqué de formuler une crème solaire sympa et invisible? Et comment ça fonctionne d'ailleurs, un filtre solaire? Quand on se penche sur la question, on tombe rapidement sur différentes controverses, surtout concernant la pollution pour la faune et la flore aquatique. Qu'en est-il vraiment?

On fait le point sur les filtres solaires chimiques et minéraux avec la créatrice de contenu skincare Ben-Vinda, alias @BaisersDeCacao sur les réseaux. J'ai fait appel à elle, car elle a aussi la peau noire comme moi, et mazette, c'est tellement compliqué de trouver une crème solaire qui ne laisse pas un fini blanc ou bleuté sur peau noire, alors si on vous donne les secrets pour trouver une crème au fini invisible qui fonctionnent sur nous, c'est que ça fonctionne vraiment sur toutes les carnations, promis! Et puis, comme c'est un sujet qui touche de près à la santé, j'ai aussi fait appel au médecin Antoni Calmon, pour apporter son éclairage autour des solaires.

Matières Premières, saison 2, c'est 30 minutes par semaine de débunkage, toujours avec pédagogie et humour. Chaque épisode se consacre à une famille d'ingrédients controversés (silicones, sulfates, pétrochimie, sels d'aluminium, solaires, conservateurs…) comment on les produit, à quoi ils servent vraiment, quelles sont les controverses, sont-elles justifiées, et quelles alternatives existent?

