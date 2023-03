Hello, je m'appelle Anthony, je suis journaliste pour Madmoizelle, et bienvenue dans Matières Premières, le podcast qui décrypte les étiquettes!Vous avez sûrement déjà vu sur plein d'emballages de produits skincare «sans parabènes». Mais savez-vous ce que c'est, et pourquoi tant de personne les fuit comme la peste? Les parabènes font partie de la vaste famille des conservateurs, dont certains membres sont plus controversés que d'autres, comme va nous l'expliquer le docteur en biologie des cellules souches, Cyrille Laurent.

Matières Premières, saison 2, c'est 30 minutes par semaine de débunkage, toujours avec pédagogie et humour. Chaque épisode se consacre à une famille d'ingrédients controversés (silicones, sulfates, pétrochimie, sels d'aluminium, solaires, conservateurs…): comment on les produit, à quoi ils servent vraiment, quelles sont les controverses, sont-elles justifiées, et quelles alternatives existent?



