Au rayon produits de beauté des supermarchés et parapharmacies, vous lisez «sans sulfates», «sans silicones», «sans parabènes», ou encore «sans sels d'aluminium »? Vous vous dites que c'est une bonne chose, mais ne savez pas forcément le pourquoi du comment? Si vous avez écouté la saison 2 de Matières Premières dédiée au skincare, vous devriez être plutôt calé, mais on vous propose tout de même un Live Twitch spécial pour aller encore plus loin, désormais disponible en replay podcast.

Avec le skinfluenceur @secretdepeau, l'ingénieure cosmétique @pibou_beauty, et Xavier Ormancey, directeur de la Recherche & Développement du groupe Pierre Fabre, on vous a donné rendez-vous le mardi 21 mars 2023, de 19h à 21h, sur la chaîne Twitch de Madmoizelle, pour faire l'état des lieux du marché beauté en France, analyser comment le marketing de la peur profite du désir du grand public pour une beauté plus green, et enfin pour se projeter sur les perspectives du secteur côté informations, pédagogie, labellisation et régulation.

Justement, le groupe Pierre Fabre a lancé à ce sujet le Green Impact Index: un outil qui évalue l'impact socioenvironnemental des produits de soin que vous sélectionnez. Pour que les produits de votre salle de bain n'aient plus aucun secret pour vous, le Green Impact Index s'accompagne également d'une plateforme, Behind The Index. Ce média aide à décrypter et à évaluer les produits présents dans la salle de bain, pour aller encore plus loin. On en a parlé durant le live Twitch dont vous pouvez maintenant écouter le replay en podcast.