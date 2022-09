Où sont les femmes dans les livres, dans les librairies, dans les palmarès des prix littéraires? L'écrivaine Alice Zeniter s'est brillamment posé la question dans un essai stimulant intitulé Toute une moitié du monde.

Elle y dézingue la figure de l'écrivain bourlingueur (salut Tesson), se demande s'il faut vraiment être en érection permanente pour écrire (salut Flaubert), et interroge de façon stimulante les questions d'identification et d'empathie. Alors on l'a lu pour vous.

À lire sur le même sujet: Où sont les femmes de la littérature? Pas dans les manuels scolaires

Un mercredi sur deux, Mansplaining observe les masculinités à travers des œuvres culturelles et des faits d'actualité. Parce que la parole masculine est archi dominante, sauf lorsqu'il s'agit de remettre en question les privilèges des hommes.

