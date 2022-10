«Comment Timothée Chalamet m'a fait croire à l'homme nouveau»: c'est le sous-titre du nouveau livre d'Aline Laurent-Mayard. Son essai Libérés de la masculinité s'intéresse à la façon dont Chalamet et quelques autres (Tom Holland, Harry Styles…) contribuent à faire bouger les lignes en matière de masculinités.

Un mercredi sur deux, Mansplaining observe les masculinités à travers des œuvres culturelles et des faits d'actualité. Parce que la parole masculine est archi dominante, sauf lorsqu'il s'agit de remettre en question les privilèges des hommes.

Références:

Call me by your name (Luca Guadagnino, 2017)

Dune (Denis Villeneuve, 2021)

My beautiful boy (Felix Van Groeningen, 2018)

Libérés de la masculinité (Aline Laurent-Mayard, JC Lattès, 2022)



Mansplaining est un podcast de Thomas Messias, produit par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Réalisation et montage: Aurélie Rodrigues

Musique: «Warm Sea», Savvier

